改建工廈「交白卷」稱因業權複雜　政府被批因循守舊

立法會房屋事務委員會及相關房屋政策事宜小組委員會今午(19日)開會，跟進香港不適切住屋問題。會上討論促成民間團體推展過渡性房屋項目的措施，立法會議員邵家臻質問政府在去年活化工廈方面的進展，運輸及房屋局副局長蘇偉文承認，政府在改裝工廈上的進展令人關注，目前尚未有成功個案，因工廈在改建上遇到技術問題，特別是混合式工廈，強調政府須保證租戶的安全，故需採用整幢式活化的形式，加上工廈業權問題複雜，令工廈改建進展未如理想。

議員梁志祥則批評政府過於「因循守舊」，認為政府可考慮接納除非政府組織(NGO)以外，包括私人公司、或有意將房屋交予政府管理的人士加入計劃，讓更多有需要人士可盡快獲安置。

蘇偉文稱，目前已有私人發展商借出土地予NGO營運過渡性房屋，而該發展商亦已表明限期完結後有意再續租。至於會否考慮將共享房屋的租金、租約、居住年期等統一，蘇指有一定困難，因不同項目有其獨特性，而政府在共享房屋租戶完約後，會安排民間團體跟進。

議員梁耀忠提出，政府未來房屋發展應考慮多條腿走路，在覓地作永久性房屋時可考慮「起多幾層」，他又指有部分房委會的租戶以較低的租金租用工廈營商，這些人憂慮政府發展改裝工廈時會被趕走。蘇偉文回應稱，政府在改建工廈上接獲不同意見，房委會會綜合考慮處理，強調不會貿然趕走工廈租戶。