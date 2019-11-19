修例風波：理大物資所剩無幾　留守者待法律支援才離開

【16:27】香港理工大學發聲明，理大管理層和老師今天繼續全力到校園內勸喻在校園內之人士離開。理大要求警方暫時不要進入校園，讓仍在校園內之人士有機會和平及安全地離開。校方重申，希望所有被捕的人士得到人道及公平的對待。

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過去數天於理工大學校園一帶發生示威者與警方連番激戰，昨晚(18日)有近百人自行離開理大向警方自首，據知目前仍有部分人士留於理大校園內。聲稱留守在理大兩日的阿Jay(化名)估計，目前仍有約100人在校園內，他指校內物資、糧食所剩無幾，又透露在等待法律支援後便會和一位朋友在今天(19日)內離開。就東網記者現場所見，由今早至下午約4時，估算逾200人從理大離開送院診治。

理大校長滕錦光今午3時許現身校園，他稱確保學生安全是首要目標，希望理大或其他大學的學生能安全離開。被問為何只在校園外巡視，他指要考慮所有人的人身安全，又認為現階段隨時有危險情況發生，才作出這決定，但滕被問到現時仍然在理大的學生人數、是否太遲現身和會否向學生提供法律支援等問題，他未有回應便離去。

聲稱兒女仍留在理大的學生家長今舉行記者會，呼籲子女盡快安全離開校園。連日來一直幫助有關家長的彭牧師與眾家長希望特首和警方可以釋出善意，不要把未被定罪，甚至未被調查的人稱為「暴徒」，亦不要在法庭免審判前認為他們犯了「暴動罪」，令留守在理大的人放下戒心，平安回家。

有家長指，其子和他的女朋友仍在校內，2人為港大學生，周日(17日)晚上到理大聲援校內的人士，又指其子為「和理非」，希望他能步出校園，但卻怕被控暴動罪。另一家長稱，曾勸說過兒子跟隨議員走出校園，但其子回答：「諗諗先啦，反正係到又10年、出去又10年。」質疑主動走出校園對罪名的影響。