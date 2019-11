鄧炳強今日(19日)正式出任警務處處長一職,在新人事新作風下,警隊格言亦由沿用多年的「服務為本 精益求精(We Serve with Pride and Care)」,改成「忠誠勇毅 心繫社會(Serving Hong Kong with Honour, Duty and Loyalty)」。

警隊網頁及警方舉行記者會的現場佈景板均已換上了上述的新格言。據知,「忠誠勇毅 心繫社會」是警隊紀念成立175周年時所採用的格言,直到今日「新一哥」上場之際,將格言去舊換新。