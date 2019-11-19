修例風波：警理大一帶拘捕登記逾千人　中大檢3900枚汽油彈

香港理工大學過去數天爆發多次衝突，警方今(19日)在記者會表示，截至今午3時，約1100人在理大及附近範圍被捕或登記身份，當中約600人是自願離開，其中約200人未成年，大部分人並非理大學生。警方續指，校園內有人威嚇欲自願離開的人士，亦有人在校園不同出口投擲汽油彈，嚴重危害安全，批評暴徒不願承擔後果，「要搵其他人一齊錯」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓強調，警方有兩大原則，希望和平解決事件，會以靈活、彈性的人道方式處理，自願離開的未成年人士不會即時被捕，會先拍照及登記資枓，但保留追究權利，而成年人就會即時拘捕，又在尖東消防局設立諮詢台，方便家長及教師查詢，但事件能否和平解決，是取決於暴徒使用的暴力及武器。

此外，郭指在警方昨日(18日)在中大檢獲約3900枚汽油彈，是行動以來搜獲最多汽油彈的地點，中大校方亦發現有危險品被盜，經點算有近100公升的濃硫酸和濃硝酸失竊，具高度腐蝕性，亦有失竊的化學品可用作製造汽油彈及其他非法用途。

警察公共關係科高級警司江永祥又澄清，昨日並未無主動攻入理大，指警員是為躲避汽油彈而逃入理大A座一間醫療室，期間沒有拘捕任何人；而有人指控警方在伊利沙伯醫院附近施放催淚彈，江稱警方有必要作出驅趕，反指阻礙醫院運作的責任在於暴徒。