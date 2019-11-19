涉泳池連環非禮7女童　地盤工4罪成立還押候懲

已婚男泳客到將軍澳泳池游水時，涉嫌連環非禮7名8至13歲習泳女學生的腿、胸及臀部，被控7項猥褻侵犯罪，案件今日(19日)在九龍城裁判法院裁決。裁判官認為案情嚴重，犯案對象年幼，裁定被告其中4項罪名成立，其餘3罪不成立，把案件押後至12月3日判刑，等候被告背景報告及心理專家報告，期間被告需要還押監房看管。

報稱地盤工的49歲被告楊運華已婚，被控於今年6月21日在將軍澳泳池非禮7名女童。7名女童分別以英文字母A至G代表。裁判官今在庭上讀出裁決，指女童A、B、E及F能清晰辨識被告，同時認為她們被觸碰並非意外；而其餘女童的供詞方面，裁判官相信她們是可靠證人，但存在疑點。

辯方呈上6封由被告親友撰寫的求情信，指被告與妻子育有一名24歲女兒及一名23歲兒子，過往品格良好，在家人眼中是個負責任的人，相信今次屬個別事件。辯方律師續指，被告向他透露事後已十分後悔，並稱欲向受害女童「講對唔住」，「知道所犯嘅事係嚴重」。

辯方續指，被告與受害者不認識，沒有預謀，另犯案時間短，不涉私處或胸部，而女童作供時表現冷靜，相信事件對女童沒有造成太大影響，冀法庭輕判。