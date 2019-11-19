台越合作破最大宗海洛英走私案　2男被羈押

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，台灣高雄地檢署調查人員、海巡及警方近日與越南緝毒單位聯手合作，共同偵破一宗跨境走私海洛英案，合共繳獲502塊、重約190公斤海洛英磚，估計市值15億元新台幣（約3.8億港元），台警方拘捕2名男子，均被聲請羈押獲准。此次是台越合作緝毒史上，查獲的最大宗海洛英毒品案。

台灣的法務部調查局早前接獲線報，指有販毒集團計劃利用貨櫃進口環保回收廢料夾藏毒品的方式，把一批出產自緬甸的海洛英，從柬埔寨經越南走私大量海洛英到台灣，遂報請高雄地檢署指揮。地檢署過濾上千家廠商後，鎖定某環保公司的進口貨櫃，並於上月16日會同海關及檢警、海巡採取行動，在高雄港70號貨櫃碼頭查扣一個報稱運載回收廢料的貨櫃，當中發現56塊海洛英磚（重約21公斤），拘捕2名楊姓男子。

專案小組發現楊男背後還有一個由尤姓主犯所領導的運毒集團，該集團在越南胡志明市承租一間倉庫存放大量海洛英，準備伺機走私到台灣，遂立即通知越南緝毒單位並與其合作，上月31日在倉庫內查獲446塊海洛英磚（重約169公斤）。越南海關反走私局事後特別發函向台方致謝，案件仍持續擴大追查中。

今次是過去378日第84宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。