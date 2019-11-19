5人聲援理大生被控暴動罪 4人准保1人缺庭

大批市民昨日(18日)集結油尖旺區，聲援理工大學內的示威者，期間警方拘捕多人。其中4男1女被控暴動罪，女被告另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，案件今日(19日)在九龍城裁判法院提堂。

其中一名被告因仍留醫缺席提訊，其餘被告暫時毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後至明年2月11日，等候警方進一步調查，以等候相關證物的政府化驗所檢驗報告，包括白電油、鉗及檢獲的手套，同時翻查相關閉路電視片段搜證。

4名上庭被告均獲准保釋，但須遵守宵禁令及禁足令等條件。至於缺席的被告，裁判官把其上庭日子押後至周五(22日)或其更早出院之日，期間由警方看管。

案中女被告為18歲郭凱盈，報稱學生；4名男被告分別為22歲學生勞俊坤、26歲任職地盤測量的黃新民，29歲報稱任職客戶服務的連潤發，以及39歲地盤電工鄭信達。其中連潤發因留醫缺席提訊。

控罪指5人在彌敦道與窩打老道交界，與其他不知名人士一起參與暴動。郭另被控在上址管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，即一罐白電油和一把15厘米的鉗，意圖將其作非法用途使用。