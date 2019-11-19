工傷先導計劃料2022年推出　被轟資料不足致試驗期過長

立法會人力事務委員會今日(19日)召開會議，討論一個為期3年、針對建造業工傷僱員的「工傷僱員復康先導計劃」，以及去年香港的職業病和職業健康情況。多名委員會成員先後批評該先導計劃試驗期過長，又需於2022年才可推出，惟香港單計前年就有約1萬宗涉及6個星期或以上病假、已解決的僱員補償個案，難以協助各行各業的工傷僱員。

議員梁耀忠指勞工處欲把計劃交由職安局管理，惟職安局的法定職能並不包括工傷復康，需花費約1至2年時間就此草擬條例修訂，批評政府至今未有足夠資料，來釐清職安局所需的權力範圍，加上這僅是先導計劃，認為政府應盡快展開計劃，同時進行立法研究，以省卻時間。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩回應指，計劃目標主要涉及建築工人，因為來自建造業、涉及6個星期或以上病假的工傷僱員比率為各行業中最高，以前年為例，就佔各行業總數22%。他又表示，職安局是負責計劃的最好單位，認為工傷復康與其工作具協同效應，有助提升僱員參加的意欲；加上該計劃較為複雜，有需要仔細研究計劃實踐方法，以及諮詢各持份者的意見，籌備工夫繁多，期望可於2022年推出計劃。

針對職業健康情況，議員朱凱廸表示坊間有學者指出催淚煙高溫時會釋出二噁英，亦有前線記者出現「氯痤瘡」的病徵，質疑前線工作人員可否按《僱員補償條例》索償。另外，主席何啟明議員亦指出，近日香港中文大學曾出現大批汽油彈，加上校園內有大批化學品失竊，質詢勞工處未有就此發出員工處理指引的原因。

梁永恩回應指，人體需處於高濃度二噁英的環境下才會患上「氯痤瘡」，惟暫時未有證據或臨床實驗證明催淚煙會釋出二噁英。勞工處職業健康顧問醫生何孟儀則表示，根據《僱員補償條例》，工傷僱員只要在1年內曾接觸有關工作就合資格索償，惟香港至今未有「氯痤瘡」的確診個案。針對化學品失竊一事，梁就指自己並不是醫生，加上化學品的使用方法會影響其危害性，難以在此妄下判斷，處方現階段已就催淚煙發出有關指引，不排除未來會根據物質的影響程度再次發出指引。