豐盛苑奪命火警　「銀紙彤」今日設靈

沙田豐盛苑在本月7日發生奪命火警，藝名「銀紙彤」的網媒《100毛》女主播曾穎欣(26歲)不幸葬身火海，其家人今日(19日)在沙田寶福紀念館為她設靈，靈堂佈置簡約，正中央擺放寫有「永遠懷念」的四字橫匾，下方掛有曾穎欣面露笑容的彩色遺照，牆邊則放滿由她的同事及親友致送的花牌。

出席者以親友為主，各人俱臉現哀傷神色，而曾的父母在下午4時許相偕出現，他們均傷痛未平，曾母要由親友攙扶，曾父則凝望遺照老淚縱橫，夫婦其後相扶離開，悲傷身影令人不禁鼻酸。而曾的靈柩將於明日(20日)移送柴灣歌連臣角火葬場火化。

事隔12天，起火單位仍然重門深鎖，門外靠牆擺放多個雪糕筒，鐵閘表面覆有黑色膠布，並用鐵鏈及鎖頭上鎖，門框仍然熏黑及留有破損痕迹，警方亦在門外張貼手寫告示，指單位仍未解封，未經批准不得進入。

據悉，事發時起火單位女戶主曾取來消防喉轆嘗試灌救，惟發現無水供應，引起外界質疑大廈消防設備安全。大廈早前曾張貼通告，表示消防設備在去年12月14日完成年檢，並獲發消防合格證書，管理公司在事發後已要求承辦商檢查，確保消防系統正常運作。

消防處表示，就有關該大廈的消防設備懷疑損壞事宜，該處正進行調查。如調查後發現相關人士有違反消防條例的情況，該處會作出執法行動。

根據香港法例第95B章《消防(裝備及設備)規例》第8條，任何消防設備的擁有人須保持該等消防設備時刻在有效操作狀態，並每12個月由一名註冊承辦商檢查該等消防裝置或設置至少一次。任何人違反此條例，一經定罪，最高可處罰款港幣50,000港元。