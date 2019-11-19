政Whats噏：傳建制不滿大學管理　政府撤回理大擴建項目

理工大學醫療教學大樓興建計劃喺上周五(15日)嘅立法會財務委員會被臨時抽起，政府話因為唔同人士對項目有好多意見，當局希望有更多時間諮詢。不過有消息指由於建制派對大學管理好不滿，亦對校長怨氣好大，所以刻意阻礙大學建築嘅撥款，相信抽起大學工程撥款可能陸續有嚟。理大圖書館擴建同翻新工程本身排咗喺聽日(20日)工務小組委員會第一項議程，由教育局局長楊潤雄負責，當大家都仲估緊會唔會又被臨時抽起時，立法會今日(19日)下晝就出文件將項目正式撤回。

財經事務及庫務局局長今日去信工務小組委員會主席盧偉國，話因為近日喺理大校園發生嘅事件，理大需要檢視工程嘅時間表，所以政府決定暫時撤回呢項議程項目，並會喺得悉檢視結果後，再決定幾時將項目提交畀工務小組委員會考慮。

工務小組委員會席盧偉國就話冇聽過建制派要阻撓大學嘅撥款申請，相信係理大校方同政府溝通後才作出撤回申請嘅決定，由於理大受到嚴重破壞，要先處理好校內嘅復修後，才處理擴建圖書館嘅事宜。

外界盛傳建制派議員因近日學生同警方喺校園激戰，示威者又喺大學隔離嘅主要公路整路障，所以刻意阻礙大學建築嘅撥款。另一項中大嘅項目，申請撥款喺大埔興建一座教學科研綜合大樓，用以提升醫學院校區發展，本身已經排咗喺上周五財委會第三項議程，由財經事務及庫務局局長劉怡翔負責，但本周五(22日)財委會嘅議程仲未定，未知到時係咪都會排上議程，定係又會畀人抽起呢？