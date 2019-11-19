修例風波：羅冠聰在美出席研討會　遭逾600華留學生抗議

香港《逃犯條例》修訂風波持續升溫，引來國際社會關注。中國官方電視台報道，香港眾志常委、「亂港分子」羅冠聰在美國紐約當地時間周一（18日）晚上，「竄訪」紐約大學並舉行與「香港草根民主運動」有關的討論會時，校外約有600多名中國留學生冒雨抗議；期間，留學生更與多名戴面罩的「亂港分子」發生爭執。

報道指出，紐約大學取消中國留學生進場參與討論的申請，後者因而在場外通過口號、展板等方式，向美國民眾傳遞香港亂局的真相，並高喊「香港要和平」、「結束香港暴力示威」等口號表達訴求。有留學生表示，只是想讓香港恢復和平，示威者破壞香港90%的地鐵站，「如果你想上班，你要怎麼去上班？」

另有留學生指出，美國媒體傾向性過於嚴重​​，導致美國民眾無法了解香港事實，遂打算在現場向當地民眾解釋示威者所謂的「和平示威」，已對香港的正常秩序造成嚴重影響；又指出各個暴徒的影片都會經過「剪輯」，而警察開槍的影片則會經「剪接」才報道。

活動組織者、紐約大學本科生毛彬丞表示，得知亂港的其中一個領袖羅冠聰抵紐約大學舉行討論會時，擔心講座沒有完整涵蓋兩方意見及思想，「我們不希望它變成一個偏頗的討論」；並強調他們希望給所有人知道，「香港到底發生了甚麼」，要把真實的聲音、立場理性地表達出來。