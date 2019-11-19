19人涉昨日理大外衝突　2名被告保釋被拒

周日(17日)起理工大學成為示威者與防暴警對峙的「主戰場」，至翌日(18日)凌晨仍有大量人士聚集於理大外的暢運道。警方於清晨5時半進行驅散，共14男5女被捕，包括4名未成年學生。他們被控暴動、傷人、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具和未有出示身份證等罪。

案件今(19日)在西九龍裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，裁判官把案押至明年2月10日，以便警方進一步調查。兩名被告鄺小凡及溫皓忠的保釋被拒，其他被告准以1000至5000港元保釋外出，期間須遵守宵禁令、不得離港令、禁足令和每星期到警署報到一次。禁足令範圍涵蓋尖東、紅磡一帶，部分被告因在理大就讀，獲准豁免在大學活動。尚有6名被告因留院准延後出庭。

控罪指，眾被告於本月18日，在九龍漆咸道南與暢運道交界與其他不知名人士一起參與暴動。被告黃雅穎另被控在上址管有1支噴漆、1把螺絲批、1樽火水和1盒火柴，以及未能向警員6841出示身份證明文件以供查閱。被告溫皓忠另被控在上址管有剪刀、𠝹刀、鉗、5卷鐵絲、1袋索帶和麻繩，及使警務人員X受嚴重傷害。控方透露控情，指溫在被捕時用錘打警員，致警員右眼近太陽穴位置腫起。

辯方就被告遭警方不合理的對待，如被制服時受過分武力，包括被拖行在地致門牙崩裂、近距離被橡膠子彈擊打等、受操普通話的警員毆打及被警員恫嚇「帶你哋去新屋嶺雞姦」、在警署內不准用膳，只提供小量水及被拒就醫等。辯方又質疑控方誤導法庭，因控方指有被告因留院而未能出庭，但辯方收到消息指該被告仍身處警署。裁判官回應稱，法庭不是監管警方的機構，辯方應提出干預到司法程序的投訴。