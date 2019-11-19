政Whats噏：建制轟泛民唱衰香港　斥駐外辦辦事不力

香港亂局未平，國際形象大插水。立法會工商事務委員會今日(19日)召開會議，多名建制派議員炮轟泛民議員四出外訪唱衰香港，矛頭仲指向商務及經濟發展局同各間駐外經濟貿易辦事處，唔單止批評局方喺安排唔同政見人士接觸外國領袖事宜上不力，仲鬧爆政府無盡力向外發布正確嘅訊息，令到其他國家對香港情況有錯誤理解。

香港各駐外經貿辦事處嘅代表今日出席相關委員會會議，匯報過去一年嘅工作。可能知道班議員必定提到外國對港有誤解嘅問題，商務及經濟發展局局長邱騰華喺開場發言時就提到，局方定期會同各駐外辦進行視像會議，相信喺依家中美貿易戰加上香港亂局嘅兩大挑戰下，各駐外辦能夠向外國做好解說工作。

跟住香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉提到，駐美辦喺過去見咗超過80位聯邦政府官員，又同超過130位國會議員或幕僚接觸，向佢哋解釋香港嘅情況。但身兼自由黨黨魁嘅鍾國斌就反問麥，若果見咗成百個政客都無成效嘅話，質疑係依家嘅游說方法有問題，仲建議麥可以搵吓啲親中嘅國會議員幫吓手！麥就回應指佢哋搵咗好多委員會嘅正副主席會面，另一建制派議員周浩鼎隨即追問，佢哋點解唔見大範圍啲嘅議員？

至於有泛民議員質疑駐美辦係咪真係有做嘢，指佢哋見過好多嘅聯邦政府官員都話駐美辦無搵過佢哋，商務及經濟發展局局長邱騰華就回應話好多見面可能係唔公開，強調指摘駐美辦無見、無搵相關官員嘅說法係同事實不符。

有建制派嘅議員亦提到香港有一班別有用心嘅人好努力咁四圍去抺黑香港，而進出口界議員黃定光就問局方，可唔可以幫手安排市民去外國講吓香港光榮嘅一面？邱就重提自己都曾經駐美，指出平時香港事務喺美國並唔起眼，而美國嘅議員選擇見乜嘢人係佢哋自己決定，強調政府喺接待外國議員嘅時候，有叫立法會秘書處幫手安排佢哋見唔同黨派嘅議員。邱又指，過去一年都有好幾位建制派議員訪美，但就被議員質疑現屆政府主要官員上任之後無努力外訪。

唔少議員亦關注到網絡宣傳嘅問題，質疑政府點解唔製作一批文宣出嚟，等市民可以一齊幫手唱好香港。而針對假新聞問題，局方就被問到有冇經費去到澄清錯誤消息？邱回應指，澄清錯誤訊息並唔需要錢，可以透過政府新聞網將啱嘅資訊講清楚。

老實講，若果靠政府新聞網就得，咁就唔會謠言滿天飛，政府解極都解唔清喇！