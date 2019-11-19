修例風波：校園破壞嚴重　中大周三起實施出入管理措施

香港中文大學日前有大批示威者與警方爆發激烈衝突，汽油彈和催淚彈橫飛，設施嚴重損毀。中大今晚(19日)宣布，明天(20日)起實施校園出入管理措施。

中大表示，本學期已提早中止，校方正全力展開復修工作。與此同時，為加強校園保安，校方將實施下列出入管理措施，直至另行通知。

駕車出入校園：車輛只可經由大埔道大學正門入口(四條柱正門)進出校園。大埔道崇基學院入口(崇基門)將不准車輛駛入。二號橋已經圍封，車輛不能經科學園入口進入校園。

如果車輛沒有有效的中大泊車證，駕駛人士或乘客須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用咭以證明身分。

未能提供以上資料的人士，須向保安人員登記車牌及身分證明資料。惟校方保留拒絕駕駛人士進入校園的權利。

行人出入校園：行人可經由大埔道大學正門入口(四條柱正門)、大埔道崇基學院入口(崇基門)或港鐵大學站A出口旁的通道進入校園。教職員及學生須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用咭以證明身分。

未能提供以上資料的人士，須向保安人員登記身分證明資料。惟校方保留拒絕行人進入校園的權利。

另外，校方亦會盡快為校內居住教職人員的家屬提供臨時住戶證，並重申臨時措施旨在加強保障校內教職員及學生以及保護校園，對可能造成的不便表示歉意，並感謝各成員及社會人士理解合作。