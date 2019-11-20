修例風波：生命受威脅　受傷警指示威者不應訴諸暴力

反修例示威令警方面對歷來最嚴峻的挑戰，汽油彈、鏹水通渠水彈、椏杈、磚、用刀割頸，警員生命時刻受到嚴重威脅，今年6月9日至前日已有460名警員受傷，部分情況嚴重，需接受長期治療。有受傷警直言警隊被抹黑，顛倒是非，但他們毋忘初衷，繼續做好自己的本分，相信時間可以證明一切。

旺角軍裝巡邏小隊警長阿威今年10月1日與同袍分乘兩架警車押解疑犯，在油麻地窩打老道遭數名蒙面黑衣人以長棍襲擊，玻璃被打爆，他與3名警員落車驅趕示威者。豈料突然出現2、300名示威者，不斷用長棍、鐵通襲擊他們，同袍鳴真槍示警，他們才得以脫險。他前額受傷縫了6針，身上有10多處瘀傷。阿威坦言：「示威者有好多表達方法，但唔應該訴諸暴力。」

東九龍衝鋒隊高級督察Brandon，8月5日在黃大仙龍翔道遭示威者以椏杈彈珠彈中下顎，下唇受傷，牙齒被彈碎。「我當時冇諗過自己有冇受傷，最擔心係下屬安危，第一時間係帶領佢哋離開。」他又說：「當太太打畀我嗰陣，我根本講唔到嘢，太太已喊咗出嚟！」因應事件，警方向前線警員派發保護下顎的面套。

另一名警察機動部隊的新紮師兄，今年6月9日駐守立法會外慘遭10多名示威者「圍踢」，頭部遭連環重擊10多下，有人圖「搶警棍」，他奮力保護，最終被打爆眼角，一度失去視力，頭部須縫20針。事隔5個月，頭部至今仍然出現劇痛，每日要食止痛藥。他亦是年輕人，明白他們的想法，但爭取訴求，應以和平方式表達。

刑偵警員「阿包」今年7月14日在沙田新城市廣場驅散人群，他追截時被人「扯斷左手手指骨」，需要進行手術及鑲鋼片，至今無法屈手及握拳頭，1年後更需再開刀取回鋼片。「我真係唔明點解班示威者咁激動，咁狼死，已偏離當初要求撤回條例嘅原意。」雖然母親對他任警察感到憂慮，但他從沒想過放棄。