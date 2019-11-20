康文署六個公園舉辦動物教育展　主題為「野性全接觸」

康樂及文化事務署本月30日至明年3月5日舉辦「動物教育展覽2019」，其間於康文署轄下六個公園巡迴展出。今年展覽的主題「野性全接觸」將介紹香港動植物公園保育方面的工作。香港動植物公園於首兩日將有資深動物飼養員主持「動物護理聚談」活動，與遊人分享日常照顧靈長類動物及雀鳥的心得和動物保育工作。市民亦可參加「定向同樂」，走訪公園內不同設施，觀賞和認識園內各種動物和植物。

六個參與巡迴展覽的公園分別為香港動植物公園、香港公園、屯門公園、元朗公園、大埔海濱公園和九龍公園。此外，為配合巡迴展覽的主題，香港動植物公園亦會於本月30日和下月1日舉辦四場教育講座，題目分別是「修復大自然」、「海馬係魚？！」、「愛．餵食？」和「會走動的樹枝──竹節蟲」。公園並會安排多場導賞團，由公園職員為遊人講解園內棲息的各種哺乳類動物、雀鳥和爬行類動物的生活習性。場內並設有標本展覽，加深市民對動物的認識。同期，園內亦設有多項攤位遊戲，市民完成遊戲後可換領精美紀念品。