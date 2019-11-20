康文署六個公園舉辦動物教育展 主題為「野性全接觸」
2019年11月20日 02:00
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香港動植物公園的資深動物飼養員會向遊人分享照顧動物的保育工作。(資料圖片)
康樂及文化事務署本月30日至明年3月5日舉辦「動物教育展覽2019」，其間於康文署轄下六個公園巡迴展出。今年展覽的主題「野性全接觸」將介紹香港動植物公園保育方面的工作。香港動植物公園於首兩日將有資深動物飼養員主持「動物護理聚談」活動，與遊人分享日常照顧靈長類動物及雀鳥的心得和動物保育工作。市民亦可參加「定向同樂」，走訪公園內不同設施，觀賞和認識園內各種動物和植物。
六個參與巡迴展覽的公園分別為香港動植物公園、香港公園、屯門公園、元朗公園、大埔海濱公園和九龍公園。此外，為配合巡迴展覽的主題，香港動植物公園亦會於本月30日和下月1日舉辦四場教育講座，題目分別是「修復大自然」、「海馬係魚？！」、「愛．餵食？」和「會走動的樹枝──竹節蟲」。公園並會安排多場導賞團，由公園職員為遊人講解園內棲息的各種哺乳類動物、雀鳥和爬行類動物的生活習性。場內並設有標本展覽，加深市民對動物的認識。同期，園內亦設有多項攤位遊戲，市民完成遊戲後可換領精美紀念品。