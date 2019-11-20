綠色先鋒：退休「素」學　重新學習環保生活

秋風微拂，陽光灑落田園，蘿蔔苗、甘筍苗從泥土中冒起，雜草伴隨在旁。農夫這時揚起爽朗的聲線，「用兩隻手指撳住泥土，拔起野草，以防拔起早水蘿蔔嘅根部。」汗珠沿着兩鬢斑白滑落，退休後的第三齡人士重回「生活書院」，重新學習實踐環保，不但悉心照料農作物，更化作可口的素食材料，讓長者飽腹暖心。

「艾草適合整茶果，或者整洗頭水……」早已踏入知命之年的學員，對校園內的幾幅小農田，依舊嘖嘖稱奇，他們一邊清除雜草，一邊雀躍地分享種植心得。落田耕種除了認識泥土結構、辨別時令蔬果，更利用素食材料烹煮午餐，實踐全素飲食，減少碳排放。

午飯時間，家政課室的香氣撲鼻而來。空氣中瀰漫南乳香濃的味道，導師Amy將一盤麵筋落鑊，素東坡肉即大功告成，加上黃金苦瓜環、普羅旺斯雜菜煲等菜式，一洗素食單調沉悶的印象。不少有吞嚥困難的長者都要食「流質餐」，Amy注意到流質餐一般不太受歡迎，故特別設計新菜式，「食流質餐、碎餐、糊餐，一聽就聯想到安老院、醫院食物，比較負面，其實小朋友都係食碎餐、糊餐，但佢哋食得好開心。」

不少學員們是照顧者，他們烹調時互相交流意見，期望煮出適合自己及家人的口味。「食肉食少咗，素食有好多變化，無論係煮食方法定食材，例如用堅果整醬汁。」學員Vikie表示，「返學後」已減少外出進食，多於家中煮食，更指親友受其影響開始食素。吃得津津有味過後，他們一個接一個捧着碗筷走出課室，原來房門外放了3個水盆，加入苦茶粉以去油漬，避免使用對海洋及人體皮膚不利的化學清潔劑。

「第三齡人士所屬嘅年齡層，大部分喺屋企負責煮食，畀佢哋認識個人責任，例如買食材或煮食，可以點樣實踐環保。」「第三齡義工隊1.5」以55歲或以上人士為目標，生活書院總監Eno指，不少人退休後減少學習機會，希望藉活動鼓勵退休人士再度發揮所長，學習人類對地球的影響，並改變他們的生活習慣。

為期6星期的活動內容包括到街市體驗走塑購物，自製無添加咖喱，以植物奶代替牛奶、體驗純素飲食，探訪有機農場等。學員青青茹素10年，坦言「環保由自己開始做起」，即使於夏天，她在家中都不開冷氣，現在逛街市更會自備餐盒及環保袋，「好過濕𣲷𣲷嘅膠袋，淨係用一次」。

Eno認為，生活是教育重要的一部分，而教育亦離不開生活，希望透過書院培養學員良善的生活態度及習慣。然而，扎根於大埔區內5年的生活書院將要遷走，她坦言找到類似空間有困難，「如果有得做都想繼續做。」

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