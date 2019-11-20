探射燈：全球首例　性行為成新傳播途徑

曾德賢指全球暖化加快病媒蚊的繁殖速度，令登革熱在亞洲地區肆虐。

今年亞洲多國爆發登革熱，世衞指出部分國家今年感染個案較去年同期大幅上升，菲律賓更有逾25萬人染病，造成過千人死亡。病媒蚊如白紋伊蚊、埃及伊蚊的叮咬，一直被公認為是登革熱的主要傳播途徑，但西班牙衞生部門本月初證實1宗男子因性行為感染登革熱病毒的個案，成為全球首例。

馬德里地區公共衞生部門表示，當地1名男子早前到古巴旅遊期間，遭蚊隻叮咬而感染登革熱。其後他與41歲的同性伴侶發生性行為，其伴侶及後出現高燒及身體作痛等病徵，並確診感染登革熱。衞生部門化驗事主及其伴侶的精液後，發現他們共同感染登革熱，更有着相同在古巴流行的病毒。

感染及傳染病專科醫生曾德賢指，全球暖化、降雨增多，加快病媒蚊的繁殖速度，令其於南中國及東南亞地區幅員擴大。登革熱病毒可透過蚊卵傳給下一代，因此即使冬季白紋伊蚊相對不活躍，仍然會出現感染個案。由於登革熱的病徵不算明顯，一般只會出現肌肉痛、發燒等徵狀，患者有機會掉以輕心，延遲醫治。不過曾認為市民毋須過分擔心，因本港過去10年未有出現死亡個案，只要做好防蚊措施，外遊後發熱情況要注意安全性行為，便可大大減低感染和傳播風險。

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