探射燈：滅蚊產品遇雨失效　需定期補噴

蔡炳然指出加緊清理積水和渠道才是根治蚊患的治本之法。

香港天氣炎熱多雨，蚊患指數高企。康文署於轄下場地安裝近1500部滅蚊機撲殺成蚊，食環署則定期於公共街道施放蚊油、蚊沙和噴霧，該署今年5月又購入10多個新型捕蚊器，白紋伊蚊在含有生長調節劑藥粉的水中產卵後，幼蟲無法在蛹的階段孵化成蚊，成蚊亦會沾到真菌繼而死亡。

香港殺蟲業協會會長蔡炳然指出，蚊沙和蚊油主要噴灑於沙井、水溝等，原理是覆蓋水的表面，使孑孓窒息致死，無法成蟲，惟雨水會將其沖走或稀釋，必須定期補噴。而滅蚊噴霧主要噴灑於草叢，殺死成蚊。滅蚊機的原理則是將石油氣轉化為熱能，部分太陽能滅蚊機同時發出紫光，釋出二氧化碳吸引雌蚊，再加以撲殺。

「冇水嘅地方就冇蚊。」不過蔡指出，坊間的各種儀器或藥水是治標不治本，最重要是加緊清理積水和渠道的垃圾，令蚊蟲無法在水中產卵和孳生，促請政府投放更多資源，疏導渠道。

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