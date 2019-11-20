修例風波：港鐵紅磡及大學站關閉　多線巴士改道

港鐵表示，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，港鐵服務會作出調整：

• 以下車站於11月20日將會暫時關閉，列車亦不停有關車站：

- 西鐵線及東鐵線：紅磡及大學站

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉。

港鐵各線其餘車站(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束。

由於今天是首天復課日，使用東鐵線的乘客請提早出行。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

另外，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

- 751P線由706線替代。

- 761P線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

- 751線在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P線往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。其他輕鐵路線維持不變。

- 751綫不經翠湖及友愛站。

- 所有輕鐵路綫維持11至25分鐘一班

九巴方面：#除下列路線外，其餘路線暫停服務

路線正常

2B, 2D, 2F, 3D, 3M, 3X, 5M, 6D, 6P, 7M, 11B, 11C, 11D, 13M, 14B, 14D, 16M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 28S, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38, 38A, 38B, 38P, 39A, 39M, 40, 40A, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43D, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 61X, 62X, 64K, 64S, 64P, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73P, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 87P, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 91P, 91S, 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 203X, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 214P, 215P, 216M, 230X, 234A, 234B, 234C, 234D, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S,258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261X, 263, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C,268C元朗公園特別班, 268M, 268P, 269A, 269C, 269C 天慈特別班, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 270D, 272E, 272P, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 274, 274P, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286P, 286X, 288, 288A, 288B, 288C, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 296A, 296M, 298E, 299X, 302, 302A, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 619X, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 934, 934A, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 960, 960C, 960P, 960S, 960X, 961, 961P, 968, 968 元朗公園特別班, 968A, 968X, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 985, 985A, 985B, B1, T74, T277, W3, X42C, X42P, X89D

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2X – 美孚方向正常; 往彩福方向改經界限街

2E - 循環線運作，白田至旺角柏景灣; 不停海泓道富榮花園至九龍城碼頭各站

2F 改經龍翔道，不經歌和老街, 聯合道, 富美街

2X - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 汝州街; 往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街及富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山中

6 - 循環線運作，不經旺角，太子；荔枝角至梳士巴利道，加停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道，改行佛光街；往九龍城碼頭方向加停界限街近警察遊樂會，佛光街近何文田廣場；往美孚加停佛光街近房屋署大樓，太子道西近拔萃男書院

6M – 九龍城碼頭開0700-0900; 1800-2000 約10-20分鐘一班; 巴士將停靠下列車站: 九龍城碼頭>貴州街>落山道>鴻福街>何文田站>迦密中學>何文田(愛民邨)>忠民街>欣圖軒>信用街>紅磡佛光街>石塘街>浙江街>落山道>九龍城碼頭

7B 只來往忠孝街及樂富

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 循環線運作，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

13P – 往麗閣改經太子道西

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街及藍田北

15A - 循環線運作， 只來往慈雲山北及藍田北

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往新柳街至彩雲

24 – 只來往新柳街至啟業

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往九龍醫院至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X 元朗西特別班 - 只往深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X – 廣福開出班次繞經科學園

74D - 特別班次經科學園(只限上午7時至9時)

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

82D – 新服務來往大圍站及白石角, 白石角開: 07:15 07:45 全程車費$7.3

17:45 18:15 大圍站開: 08:00 08:30

85S – 只往九龍城碼頭，不停貴州街至紅磡(紅鸞道)巴士總站

85X - 只來往九龍城碼頭至馬鞍山

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

87E - 改經青沙公路，於九龍只停九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田北

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

92R – 只往土瓜灣街市

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

98S - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往康城改經界限街

101X - 往港島改經東隧及加停東隧站及舊灣仔警署站，往九龍加停入境事務大樓站並改經東隧加停東隧站，常悅道後原路

108 - 來回程改經東隧(來回停東隧站)，往寶馬山方向原線至馬頭涌道後左轉木廠街，左轉九龍城道，宋皇臺道，馬頭涌道，太子道東，觀塘繞道，鯉魚門道，東區海底隧道，東區走廊，維園道，告士打道回原線

往啟業方向原線至堅拿道西站，堅拿道天橋，告士打道，維園道，東區走廊，東區海底隧道，鯉魚門道，觀塘繞道，太子道東，九龍城迴旋處掉頭回原線

116 - 來回程改經東隧(來回停東隧站)，往側魚涌方向原線駛至九龍城迴旋處掉頭太子道東，觀塘繞道，鯉魚門道，東區海底隧道，東區走廊，維園道，告士打道，堅拿道天橋，堅拿道東，堅拿道西，堅拿道天橋，告士打道，告士打道天橋，高士威道，英皇道原線

往慈雲山中方向原線駛至堅拿道西站，堅拿道天橋，告士打道，維園道，東區走廊，東區海底隧道，鯉魚門道，觀塘繞道，太子道東，九龍城迴旋處掉頭原線

118 - 來回程改經東隧(來回停東隧站)；香港方向：不停彌敦道近太子站至九龍城碼頭各站；九龍方向：不停紅磡鶴園街至福華街休憩公園各站；新增巴士站：太子道西近近拔萃男書院

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往洗衣街及中秀茂坪

230X- 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

263A – 不經大學站

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店269B 天恩特別班 - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270A - 循環線運作，由上水開出，到吐露港後改經青沙公路並加停青沙轉車站（來回程），匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及半島酒店後經青沙公路返回上水

270C - 由聯和墟開出，到吐露港後改經青沙公路並加停青沙轉車站（來回程），匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及以半島酒店為總站

270B- 只來往新界至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍停匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及半島酒店後經青沙公路返回大埔

271P – 改經青沙公路並加停轉車站，九龍停匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及以半島酒店為终點站

272S –延長服務時間，鑽石山站開出尾車為上午1000

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

287X - 柏景灣循環線，九龍只停柏景灣 、柏海灣、奧運站及君匯港

290 - 彩明方向: 原路至寶盈花園後改行寶邑路直達彩明總站;；荃灣方向: 彩明總站開出右轉景嶺路, 左轉翠嶺路, 寶邑路將軍澳廣場後回原路

290A 彩明方向: 原路至寶盈花園後改行寶邑路直達彩明總站；荃灣方向: 彩明總站開出右轉景嶺路, 左轉翠嶺路, 寶邑路將軍澳廣場後回原路山

290X - 不經寶盈花園/將軍澳廣場至尚德

296A - 臨時總站設於唐德街，不經唐明街站及唐明苑站

296C – 往海盈改經太子道西，天橋荔枝角道，黃竹街，長沙灣道原路，往將軍澳改經界限街

297 - 只來往新柳街至坑口北

297P - 以新柳街為終點站

603 –路線縮短至廣田為臨時總站

603A – 路線縮短至廣田為臨時總站

603s - 路線縮短至廣田為臨時總站

982X – 延長服務時間至上午1000

T270 – 由祥華開出，沿路至北京道，以北京道為終點站

(九巴安排特別路線6M，上下午繁忙時段來往九龍城碼頭至何文田站(循環線)

(九巴安排特別路線82D，於上下午時段由白石角經科學園來/往大圍站)

(九巴安排路線118行經東隧，全日往來深水埗及柴灣，小西灣)

龍運全部路線正常服務

新巴及城巴：30條路線暫停服務；26條路線改道行駛。此外，新巴及城巴周三（20日）各條學校路線恢復服務。因為紅隧封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 及 182 號線東隧版特別班次。城巴 118 號線將改經東區海底隧道及觀塘繞道，而 118P 號線將改經中環及灣仔繞道及西區海底隧道。另外，新巴 904、905 及 914 號線會維持有限度服務。日間暫停及改道路線如下：

暫停日間路線 ：101, 101X, 102, 102P, 103, 104, 106, 106A, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111P, 112, 113, 115P, 117, 171, 171A, 171P, 182, 301, 796P, E23, E23A, H1, H1A, H2, X15

改道日間路線 ：2X, 8, 8P, 111, 115, 116, 118, 118P, 701, 701A, 796C, 796X, 904, 905, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A29P, E21, E21A, E21C, E21X, E22A