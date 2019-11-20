探射燈：本地登革熱爆發　部門滅蚊各顧各

多區蚊患問題持續，有立法會議員認為，部門在滅蚊工作上各自為政。

亞洲多國爆發登革熱，本港至今錄得近200外地傳入個案，本月初大埔更出現今年首宗本地登革熱個案。東網記者近日到本港多區實測，其中於大埔逗留短短10分鐘已被叮咬5口，更發現疑似白紋伊蚊迹象。蚊患指數高企的何文田和校舍林立的馬鞍山，學生慘成蚊隻目標。有立法會議員認為，部門在滅蚊工作上各自為政，令蚊患問題持續。

本月4日，衞生防護中心公布今年首宗本地登革熱個案，1名居於大埔鳳園老村的男子證實感染。記者日前到附近鳳園村視察，村口有一個露天垃圾站，多個大型垃圾桶蓋被打開，垃圾外露。旁邊則有一條河道，村內植物茂盛，容易惹蚊。記者於村內逗留10分鐘，已經被連咬5口，其中一隻蚊的腳部更有黑白相間的花紋，疑是白紋伊蚊。

居於上址的孫女士表示，得悉有村民感染登革熱，感到十分擔心，家中亦安裝蚊帳防止蚊蟲。有地區人士指，鳳園村的衞生問題不算嚴重，惟區內一幅過百萬平方呎的私人農地丟空多年，擔心土地內的人工湖會成為孑孓的繁殖場。

今年暑假蚊患指數最高的馬鞍山，冬季蚊患持續，其白紋伊蚊誘蚊產卵器指數（蚊患指數）10月仍然錄得10.3%，其中校舍林立的恆安邨，毗鄰的恆輝街公園樹木茂盛。有中學生表示，屋邨範圍和校舍附近蚊患嚴重，幾乎每日路經都會被蚊叮咬。

何文田10月的蚊患指數錄得15.5%，屬全港之冠。有地區人士解釋何文田有多處山坡，及不少綠化和草叢，坡上的植被成為蚊、蠓和其他昆蟲的溫床。就讀中三的劉同學指區內蚊隻頗多，特別是忠義街花園附近範圍，樹蔭下亦是重災區。

根據食環署資料顯示，除了7月和8月外，今年每月平均蚊患指數，都較過去10年同期為高。截至11月14日，除有1宗本地感染個案外，本港共錄得186宗外地傳入登革熱個案，較去年同期145宗為高。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌指出，本港的滅蚊工作視乎地界，由相關管理的部門各自處理，因此出現「各家自掃門前雪」的問題。陳又建議增加食環署防治蟲鼠組的資源和人手，統一由同一部門處理滅蚊工作。

食環署發言人指，已在患者的居所及相關範圍內，展開蚊患調查和防蚊滅蚊工作。該署亦已於相關地方搜集白紋伊蚊的樣本，化驗是否帶有病毒，以助尋找登革熱個案的感染源頭。

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