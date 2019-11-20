網民熱話：泊「充電」位惹爭議　網民質疑「優先使用係點解」

停車場內的充電車位，優先給予電動車「叉電」，但如果有其他車輛佔用該處，又有甚麼後果？近日一名司機就在一個叉電位泊車，影響了其他電動車充電，其後職員見狀，用雪糕筒圍堵私家車，有網民表示「見到覺得好好笑」。

從網民Anthony Lai在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的照片所見，地點相信發生在葵涌邨停車場，照片可見一架白色私家車不泊其他車位，反而停泊在「叉電」車位，事後停車場有職員見狀，將雪糕筒及圍欄包圍私家車，令私家車無法離開。

不過，有雪糕筒被貼上「電動車優先使用」，亦惹人質疑「優先使用係點解」，又認為司機有權泊「充電位」，並沒有做錯。事後有網民批評司機「咁多位唔泊，係泊充電位」，有網民揶揄司機「撻車都要用電的」、「為手機充電」。亦有人質疑，「香港啲標籤有無需要細到咁」。

網民有話說：

João Soares：無落鎖？ 好仁慈

Kenneth Cheng：電動車優先使用

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