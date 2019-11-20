新聞背後：美《港人權法案》　倡制裁侵犯香港人權人士

美國參議院香港時間周三清晨通過《香港人權與民主法案》，主要內容與眾議院版本大同小異，兩院將法案交予總統特朗普簽署前，將會商討統一法案版本。以下是眾議院通過的法案版本內容：

● 香港自治情況年度報告：

要求華府評估每年香港政府在行政、立法和司法部門在維護法治、保護公民權利方面的「自主決策」。

●制裁「侵犯香港人權」人士：

要求總統確定並制裁「屢次違反《中英聯合聲明》和《基本法》同時損害美國在香港利益」的人士、「對香港任何個人作出移交、任意關押、酷刑或強迫認罪等行為，或威脅作出該等行為」的人士、「在香港進行其他嚴重侵犯國際認可人權行為」的人士。

制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止本人及直系親屬獲得入美簽證或吊銷現有簽證。

●對港人的簽證待遇：

港人不會因參與抗議活動遭「政治拘捕」而被美國拒絕簽證申請。

●商務部提交年度出口管制報告：

評估香港政府是否切實執行美國的出口管制法規以及美國和聯合國的制裁規定。要求總統在法案生效後180天內提交有關報告。

●制定策略保障美國公民和企業在港利益：

要求國務卿在確定港府有類似《逃犯條例》法案提出之時通知國會，評估風險並制定保障美國在港利益的戰略。