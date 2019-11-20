修例風波：催淚煙令雀屍遍野　市民聯署促公布化學成分

反修例示威持續5個多月，令香港淪爲「催淚之城」，公衆亦關注催淚氣體對雀鳥的潛在影響。一群署名為「關心雀鳥安危的香港觀鳥會職員」昨日(19日)在網上發表公開信，指有不少市民在各區發現雀鳥屍體，翻查外國文獻推斷催淚氣體會刺激甚至危害鳥類，促請政府公布各鎮暴劑成分，以確保市民、環境及動物的健康及安全。

公開信提及，過去一個多月香港觀鳥會收到不少有關催淚氣體對雀鳥影響的查詢，職員們已查閱不少科學文獻並草擬相關回應，但因為內部決策層意見不一，遲遲未能回應。故他們決定以個人身份表達意見。

信中指，職員們對近月多宗雀鳥死傷事件感憂慮，翻閱文獻後初步發現，外國多個研究指出催淚氣體的有效成分為o-Chlorobenzylidenemalononitrile(CS)。它是一種粉末狀的合成化學物，常透過罐內燃燒製造出來的氣體或煙霧散播在空氣中，在環境中的殘留時間會因應其化學形態和水解速度而不定，在低溫的雪中可存留長達30天。

外國很多研究已經指出CS即使在低濃度的情況下，都對人類和哺乳動物有刺激性。這是因啟動TRPA1離子通道而引起，而該離子通道在家禽(即鳥類)的化學敏感度與其他脊椎動物包括人類亦相似。故有理由推斷催淚氣體會刺激甚至危害鳥類，尤其是不能走避飛走的雛鳥。

職員又指，市民在多區均發現雀屍，惟現行法例規定，只有政府有關部門及認可持牌人士才可處理雀屍及化驗，因此無法得知其死因。他們促請政府公布各種鎮暴劑，包括催淚彈、胡椒噴霧、藍色水劑成分，及其化學品安全技術說明書，亦要監察及公開鎮暴劑在環境及動物屍體內殘留化學物的水平，並委派受專業訓練及備有合適保護裝備團隊清潔受影響地方。