修例風波：人大評定無牴觸　譚惠珠指港法院無權取消緊急法

高等法院日前裁定《禁蒙面法》違憲。基本法委員會副主任譚惠珠今早(20日)出席電台節目時表示，香港法律在回歸前已經過全國人大常委會審視，當中《緊急法》被視為「完全採納」，人大亦評定為無牴觸《基本法》，故香港法院沒有權力取消。

全國人大常委會法制工作委員會早前發出的聲明提到，特區法律是否符合《基本法》只能由人大判斷和決定，任何其他機關都無權。譚解釋指，人大授予本地法院在審案時擁有「解釋權」，判定涉及高度自治範圍內的法律條文，是否違反《基本法》；但如果牽涉中央政府管理事務，或涉及中央和特區關係的條文，需要按《基本法》尋求人大釋法，形容做法是「上帝歸上帝，凱撒歸凱撒」，本地法院沒有權力取消一條人大常委會審視過為無牴觸《基本法》的法律。

她又指法工委的聲明只是一個警告，提醒不要重蹈1999年的吳嘉玲案，辯論有關香港法院有無「違憲審查權」的覆轍。她強調聲明只是陳述事實而非向法院施壓，不代表明天就要釋法，亦不代表香港法院日後不能再就條文進行司法覆核。