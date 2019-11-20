修例風波：高院裁禁蒙面法違憲　官媒批助紂為虐

針對日前香港高等法院裁定《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》）違憲，繼法工委和港澳辦周二（19日）質疑法庭裁決後，內地官媒周三（20日）炮轟法官的決定是助紂為虐。

內地官方電視台報道，當前香港黑色恐怖升級，市民人人自危，高院卻裁定《禁蒙面法》不符合基本法，質疑到底是想止暴制亂，還是縱暴添亂；呼籲香港高等法院某些法官應丟掉幻想，遵循職業精神、規規矩矩依法辦事，不要助紂為虐，成為搞亂香港的千古罪人。

另一官媒指，反對派議員以制訂禁蒙面法繞過立法會而司法覆核，其煽暴縱暴及遲滯執法的險惡用心昭然若揭，高等法院的裁決亦令人懷疑動機；又擔心裁決為蒙面暴徒注入強心劑，讓市民繼續遭受無來由戕害，為警方破案執法增添難度，造成嚴重後果和惡劣影響。

理工大學的暴力衝突有過千人被捕或登記，內地官方電視台認為政府發出清晰信號，暴徒眼前只有投降這條路；任何人試圖以某種形式配合暴徒，將遭警方明確反對及堅決反擊。

有指死守理大的人士曾在網上聲稱，向英國駐香港總領事館求助遭冷待。內地官方電視台在另一評論狠批暴徒認賊作父，把外地勢力當親爹，但被人家當作反中亂港的棋子。隨着示威暴力升級，原本煽動示威者搞亂香港的人，自然也在權衡得失，示威者是時候醒醒。

針對美國國務務蓬佩奧周一（18日）就香港局勢表態，官媒批評他重彈攻擊中國的老調，又指凡與美國利益衝突的國家或地區，美國不是以貿易戰、金融戰、軍事戰對付，就是在其內部扶植代理人策動顏色革命；被顏色革命洗劫的地區無不剩下一地廢墟和混亂貧窮。