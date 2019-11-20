修例風波：中小學首日復課　油尖旺學生家長無戴口罩

中小學今日(20日)首日復課，記者到訪催淚煙重災區佐敦，目測可見不少市民經過油麻地至尖沙咀路段都以紙巾掩上口鼻或帶上口罩。而區內的佐敦道官立小學首日復課，可見大部分家長及學生均沒有戴上口罩，惟可見不少職員都有戴口罩，校長表示不會作出任何回應。記者另外亦途經區內其他中小學，則未見任何清潔工作，只有拔萃女書院有進行清潔工作。據指，校方將進行校園清潔，並按衞生署指引清潔相關的殘留物質。現場亦見清潔人士帶上「豬嘴」清潔。

化名陳女士的孩子就讀佐敦道官立小學，她認為學校可以延遲再復課，而且交通問題尚未恢復，並指近乎每日看新聞都有發放催淚彈，「避唔到咁多」，亦沒有為孩子準備口罩。她希望可以少放催淚彈，社會走向和平。陳指看到教職員都戴上口罩，但卻沒有呼籲學生戴口罩。林女士的女兒同樣就讀佐敦道官立小學，她指昨日(19日)經過旺角時仍聞到催淚彈味，加上今日女兒不適，故為女兒戴上口罩。

外籍家長Rai指仍擔心蒙面法，故沒有叫女兒戴上口罩，只為她準備好並放進書包，而女兒亦有查詢需否戴口罩。她相信學校應更了解如何保障孩童健康，校方會有所安排。

梁同學及哈同學指自己學校位於土瓜灣，但上學乘車必須經窩打老道或漆咸道南，他們均表示非常擔心，故一早已應家人吩咐準備口罩。學校位於何文田的王同學指，需在彌敦道附近搭車前往上學，雖然擔心有催淚煙但沒有戴口罩，因爲「擋不了太多」。