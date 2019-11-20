港珠澳橋石屎測試造假　嘉科工程12名前員工罪成

港珠澳大橋香港段在開通前，於前年5月爆出混凝土壓力測試疑造假醜聞，有實驗室職員涉以金屬柱等物品代替混凝土進行測試，以令有關測試結果符合要求，最終政府要額外耗費逾5800萬港元補救。懷疑涉事的土木工程拓展署承判商嘉科工程顧問有限公司當中19名實驗室男職員遭廉政公署起訴，其中7人早前認罪，餘下12人否認一項串謀欺詐罪，受審後今(20日)在西九龍法院被裁定罪成。

案中不認罪的被告包括前工地實驗員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻和張嘉明，以及前實驗室助理員謝德禮、李志勤、陳志成和郭文輝，眾被告均是嘉科工程顧問有限公司(Jacobs China Limited)的前職員，年齡介乎23至59歲。

法官裁決指，即使各人是在直屬上司麥培盛和資深技術員吳啟堯的指使下造假，但他們是心智成熟的人，明知混凝土測試要依時進行及實時報告，可是他們仍在規定時間外測試及以虛假時間報告，或明知要以真正樣本磚測試，但他們卻用替代品佯裝樣本磚進行測試。法官認為，他們一旦以言語或行動參與其中，便構成串謀詐騙，不能用「為勢所逼」來作藉口，為其行為開脫。

此外，各被告曾稱不知這是非法手段，並以「改正」為辯解，法官直言一般人對「改正」的理解，與被告們明顯有異，認為「改正」是將錯誤的事改為正確的事，而非使用錯誤資料隱暪過錯，誤導他人，質疑各被告應知「錯了便改」和「錯了便騙」的分別，他們口中的「改正」只是想美化其非法手段，故裁定他們罪成。

法官指，法院下午將會有眾多新案提訊，考慮到保安安排，故將案押後至明天(21日)讓辯方求情，再於12月11日判刑，期間各被告還押。

前高級工地實驗室技術員麥培盛(65歲)和前工地實驗室技術員吳啟堯(64歲)等7名被告，早前已分別承認串謀欺詐罪和使用假文件罪，除了吳因出庭頂證其餘被告而仍在還押候判外，其餘6人均被判監。