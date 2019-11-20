立會工務小組　通過「啟德發展計劃」餘下工程撥款

立法會工務小組委員會今早(20日)舉行會議，討論新市鎮及市區發展中的「啟德發展計劃」，關於前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程，最後計劃點名表決獲得通過，當中21人贊成，0票反對，5人棄權。

討論期間，議員譚文豪就議事規則第33條要求終止議程項目，他解釋動議原因是主席盧偉國經常打斷其發言，阻礙他的時間。譚形容一眾議員猶如在平行時空，認為理大擴建圖書館的項目昨日(19日)被抽起，政治意味濃厚。議員陳志全表示，政府經常強調項目有緩急先後，但原先排在第一項議程的理大擴建圖書館項目卻被抽起，質疑原因是否如政府所說需要更多時間，或是建制派對大學撥款有保留。

建制派議員何君堯則指譚文豪不應意氣用事，稱委員會是討論民生不是政治，政府收回討論項目代表並非緊急，泛民議員自然也不用著急，奉勸泛民議員回復理智。議員陳凱欣反對動議，認為其他議員在討論時對議案並無大問題，她又指理大現時情況惡劣，認爲應給予理大管理層空間，先檢視工程時間表，不應因事件影響啟徳發展工程和其他工程項目。