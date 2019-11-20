六旬司機認3年間多次非禮親女　還押下月判刑

六旬的士司機3年間趁與年幼女兒獨處時，多次向女兒摸胸錫嘴非禮，更曾向女兒露出勃起下體，圖拉低女兒褲子等。女兒多次受辱後向學校社工及母親投訴，的士司機與妻子對質卻辯指女兒勾引他。的士司機事後被捕，今(20日)在區院承認3項非禮罪，還押至下月18日量刑，期間待索閱其心理及事主的創傷報告。

63歲被告，承認於2017年7月至今年6月間非禮當時只有11至13歲的女兒X。辯方指被告女兒本欲到庭支持，聽取社工建議遂缺席，但有與母齊撰信求情，顯示兩人仍想接納被告。

案情指，X為被告獨女，與母2人在2011年從內地移居香港，與被告同住一公屋單位。2017年7月某個周六，被告與X獨處房中，被告隔衣摸X胸部及私處，又吻X嘴及頸，被告及後指自己往廁所「搞掂」。

翌年，被告再次在家中非禮X，今次把X上衣拉高非禮，又展露勃起陽具，圖脫去X褲子不果，被告表示往廁所「搞掂」。最後一次發生於今年，被告某晚乘X睡覺時爬上X床上按着X，吻X及非禮X胸部，又伸手入X褲內摸其私處。

X終於在同月向母親等投訴，指曾試圖反抗但不夠大力。母遂質問被告，被告承認但指稱X勾引他。被告其後被捕，警誡錄影會面中承認因性衝動而至少10次非禮X。