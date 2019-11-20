豬瘟減供應累豬價貴逾倍　食衞局研從他國進口活豬

受非洲豬瘟影響，香港活豬供應半年來一蹶不振，市民至今仍然捱貴豬。近期業界提出從其他國家進口活豬的建議，食物及衞生局今(20日)回答立法會議員書面質詢時透露，政府樂意與業界探討有關可行性，已於9月起陸續與有關出口地當局或駐港領事館聯繫並提出進口意向。不過，食衞局強調進口活豬涉及食安風險，須小心考慮。

食衞局表示，近期業界提出從泰國、南韓及馬來西亞進口活豬以增加香港活豬供應來源，漁農自然護理署因此自9月起與相關地區聯繫及提出業界的進口意向，並積極協調雙方進行多次會議，商討從相關國家進口活豬的可行性及跟進工作，例如由出口地提供非洲豬瘟在當地農場的控制及預防方法；由進口商草擬的作業程序及應變計劃等。

政府計劃12月前往新加坡考察，了解當地由馬來西亞以海運方式進口活豬的監管。不過，食衞局指進口活生食用動物涉及公共衞生和食物安全，加上目前其他鄰近國家亦陸續出現非洲豬瘟的疫情，須極為小心考慮進口活豬的可行性。

自內地爆出非洲豬瘟疫情後，供港活豬數量大跌，食衞局指去年第三季供港豬場有187個，刪減出事的豬場，今年第三季剩下127個。香港新鮮豬肉零售價格方面，半年前平均每公斤70至80港元，9月升了逾倍，平均每公斤要159港元。食衞局指由於內地活豬內銷也求過於供，對供港情況受影響，會繼續與內地當局就增加活豬供港緊密溝通。