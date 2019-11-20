19/20年度使12.6億元處理酷刑聲請　覆核個案去年暴升46倍

保安局今(20日)就免遣返聲請議題，回應立法會議員書面質詢時表示，截至今年10月底，在統一審核機制下，尚待入境處審核免遣返聲請的人士只有大約300人，但正等候酷刑聲請上訴委員會處理其上訴的則有大約3700人。司法機構又發現，2016年的司法覆核個案只有228宗，涉及免遣返聲請有60宗，但去年司法覆核總個案有3014宗，當中涉及為免遣返聲請的個案有2851宗，上升逾46倍。

保安局指，至今有1.3萬名在等候其聲請或上訴結果的聲請人，與及聲請已被拒絕但正申請司法覆核或因其他不同理由而仍然在港。當中有6400人已向法院提出司法覆核許可申請或司法覆核申請；而上訴待上訴委員會決定則有3700人；約2600人因監禁、刑事調查或其他理由仍然在港，或正等候安排遣返，以及300人聲請尚待審核。

局方預計2019/20年度，用於處理免遣返聲請的預算將達12.6億港元，當中3.5億為審核聲請及處理上訴；遣返需用4500萬港元；公費法律支援需1.1億；以及人道援助為7.5億。

保安局指，去年非華裔非法入境者及新接獲的免遣返聲請數目比高峰期大幅減少約80%。由於入境處已基本完成審核積壓聲請，預計上訴委員會最快可以在2020年底完成處理正等候的上訴個案，因此審核聲請和處理有關上訴的開支與及公費法律支援的開支，預計會減少。不過，遣送聲請被拒人士的開支，有可能會上升。

而人道援助的開支則要視乎遣送聲請被拒人士的進度，惟現階段未能具體和準確地估算往後幾年的有關預算開支。

至於禁閉營方面，局方指有關建議涉及法律、土地、基建、人手、資源、管理及保安等事宜，相當複雜，必須作審慎及全面研究。