修例風波：港府拒設獨立調委會　議員指監警會欠公信力

反修例示威者其中一個訴求是希望政府成立獨立調查委員會調查整場風波，政府多次表明監警會已成立專案組和國際專案小組，主動審視由今年6月9日開始的大型公眾活動，分階段公布進展。保安局局長李家超今午(20日)在立法會回應口頭質詢表示，會對監警會的工作予以一切支援，又指監警會有法定職能和足夠經驗聚焦處理投訴，認為應按既定機制讓監警會發揮職能。

提出質詢的議員許智峯提到，過去投訴警察課接獲涉及警察毆打指控的投訴中，300多宗中僅1宗成立，監警會欠缺公信力，質疑如何令市民有信心，及政府是否怕了警隊。

議員田北辰表示，監警會只調查警察，若成立獨立調查委員會會包括調查政府在整場風波的角色、示威者資金來源和背景、有組織的白衣施襲者的背景等，認為獨立調查委員會與監警會角色無重疊。他認為僅由監警會調查具爭議性，質疑政府拖延。

李家超回應指不應只留意投訴警察課一年的數字，又提到自2015至2016年起三年度，投訴警察課每年度接獲數字有181宗至346宗，投訴成立的每年只有0至1宗，能反映警方的整體表現是專業和有質素的團隊。至於有人質疑監警會獨立性，他認為是對監警會成員和觀察員有欠公允。

他亦提到，政府已於2019至2020年財政年度撥約9600萬元，較上一年度增加兩成，用作增聘人手。投訴警察課已成立特別隊伍專責處理相關投訴，隊伍第一階段為13人小組，當中包括1位警司作指揮，因應投訴增加，有關隊伍增至26人，由2位警司負責處理。