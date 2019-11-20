修例風波：6至9月接2296宗刑毀縱火案　警稱嚴肅跟進

反修例活動自6月發生以來，部分激進示威者肆意破壞建築物和公共設施，影響營商環境、社會運作及市民日常生活等，商務及經濟發展局局長邱騰華回應立法會議員書面質詢時指，警方於6月至9月期間，接報2148宗刑事毀壞案件，148宗縱火案件，較去年同期分別增加29.6%及57.4%，警方會全面調查和嚴肅跟進。

至於近期多項不同規模的項目相繼延期或取消，較大型的例子包括香港網球公開賽、香港美酒佳餚巡禮、香港電動方程式大賽等，部分受影響而延期或取消，對香港旅遊業帶來負面影響。而世界海岸賽艇錦標賽、香港公開羽毛球錦標賽、香港盛宴11月等則如期舉行。

當局又指出，海洋公園及迪士尼樂園的整體入場人次均顯著下降，兩個樂園會做好開源節流的工作，推出主攻本地市場的產品，並適時針對其他市場的旅客作宣傳推廣，同時推出各項新遊樂項目，加強吸引力和競爭力。另外，迄今已有至少40個國家就訪港旅遊發出旅遊提示，影響香港的國際形象，局方會密切留意，並推出有效措施。