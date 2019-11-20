修例風波：旅業受挫影響經營　美食車平均月入不足4.5萬元

反修例風波重挫旅遊業，令原本已不振的美食車更艱苦經營。商務及經濟發展局今日(20日)回覆立法會書面質詢指，根據營運者已遞交的帳目報表，截至上月中，15部美食車的總收入約為4887萬港元，當中只有8部的總收入超過300萬港元，有1部總收入僅為150萬港元或以下，以計劃推行至今近33個月計算，即平均每月收入不足4.5萬港元。

截至上月中，15部美食車在14個營運場地中總收入約4346萬港元，當中迪士尼樂園是最旺場地，美食車總收入達2709萬港元；其次為尖沙咀藝術廣場及梳士巴利花園的美食車，總收入分別為445萬港元及406萬港元；至於港珠澳大橋香港口岸及大埔海濱公園則淪爲最差地點，15架美食車在上述兩個場地的總收入僅分別為1萬港元。

至於活動方面，截至上月中，15部美食車的總收入約為541萬港元。當中，他們經由旅遊事務署安排而參與由香港旅遊發展局舉辦的旅遊盛事營運所得的總收入約為108萬港元，而他們參與自選活動錄得的總收入約為433萬港元。

商經局指，多方面的原因引致美食車表現參差，包括美食車停泊位是否顯眼、訪客量是否足夠、營運策略等，政府已推出一系列優化措施協助美食車營運，如容許營運者可在自選活動中營運，並容許營運者選擇是否在輪替表上的營運場地營業。當局繼續在可行情況下物色新場地，以增加美食車的營運空間。

因應香港經濟面對嚴峻的下行壓力，財政司司長陳茂波於8月宣布一系列中小企支援措施，其中食物製造廠牌照續期費用，以及已登記商用車輛牌照費用和驗車費用均獲得建議豁免，美食車也可受惠於上述豁免措施。政府場地由上月起向營運的美食車提供50%的租金減免，為期6個月外，海洋公園亦由本月中至明年3月底把美食車日租下調接近30%。當局會繼續與場地管方商討協助美食車營運的方案，以紓減他們的營運壓力。