稱被抹黑為721元朗事件主謀　林卓廷入稟控何君堯誹謗

民主黨立法會新界東直選議員林卓廷，昨(19日)入稟高院民事控告報稱獨立的立法會新界西直選議員何君堯誹謗，抹黑他是「721」元朗事件的幕後主謀。他要求法庭頒令禁制何再發布上述影片，並作出一般及懲罰性賠償。

本案原告林卓廷在入稟狀表示，被告何君堯在今年10月22日，在其Facebook專頁上載一段錄影片段，內容指控原告在7月21日帶領其他人去元朗作出挑釁行為，和煽動他人參與集體毆鬥等。原告指上述說法並非事實，誣指他觸犯暴動及傷人等刑事罪行，對其品格作出嚴重污蔑。

原告表示，被告的Facebook專頁約11萬人讚好、約14萬人追蹤，上述涉嫌誹謗的影片有超過20萬人次觀看，約1000次被轉發，及有逾1.4萬人次作出回應。除Facebook外，有關影片亦被人轉載至youtube，再有約9萬人次觀看。原告在獲悉此影片後，隨即向被告發律師信要求被告刪片，但被告至今都無回應。原告指被告的說話完全不實，亦沒有證據支持，被告此舉是蓄意抹黑，試圖打擊原告的政治陣營，破壞他在下周旳區議會選舉和明年的立法會選舉計劃。因此原告要求法庭裁定被告的誹謗行為是帶有惡意，除判令強制被告刪片及禁制他繼續發布，以及作出一般賠償外，亦要被告作出加重及懲罰性賠償。