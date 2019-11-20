2.4萬公僕申延期退休　入職逾19年者無緣申請

政府去年7月推出延長公務員服務年期措施，2000年6月1日至2015年5月31日期間入職的公務員可有2年時間決定是否申請延遲退休，公務員事務局局長羅智光書面回覆議員何啟明的質詢指，截至今年9月16日有5.6萬名公務員合資格提出申請，當中約2.4萬人(即43%)選擇延遲退休。惟有關數字只反映去年9月17日，選擇期開始後一年的情況，而2年選擇期的限期(即2020年9月16日)距今尚有一段日子，料數字暫未作準。

羅又指，已選擇延遲退休的合資格公務員，一般於選擇期結束後6個月內生效，至目前為止，未有合資格公務員的申請被拒絕。

至於會否考慮擴展措施至包括2000年6月1日前入職的現職公務員，羅稱由於「2000前 」公務員大多會在未來十年達到合標準的退休年齡，本港整體勞動人口預計在2022年開始逐步下降，到2030年後勞動市場的情況才變得較嚴峻，從人口政策角度上考慮，並未有充分理據同時讓他們選擇延遲退休。加上部門未必有足夠時間就人力規劃作相應調整，和處理可能會即時出現的管理問題，或導致人力資源錯配等，故暫不考慮讓「2000前 」公務員選擇延期退休，但各部門可按實際運作，靈活處理。