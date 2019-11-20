石棺藏屍案次被告作供　指首被告威脅對家人不利

荃灣石棺藏屍案今日(20日)於高院續審，次被告劉錫豪繼續作供，他指事發時第三被告張善恒騎在死者身上，他被壓在死者身下，首被告曾祥欣主動替死者打酒精針，打針後死者未有郁動，但仍發出「扯蝦」般的呼吸聲，曾遞給他一塊化妝鏡，他將鏡放在死者的鼻前，鏡有霧氣。當時他的腦海一片空白，遂協助將死者搬到廁所，未幾曾告訴他死者已死。

劉稱他提議報警，但曾說：「你咪同我報警，你報警即係搞我㗎咋，到時我實叫uncle推晒所有嘢落你度」，張接着又對他說：「依家大家坐埋一條船，係咪都要搞掂佢，如果唔係最後大家一齊死」。後來曾又轉語調，對他說：「嗱，好簡單，只要我哋清得走舊嘢，uncle就可以拆得掂」。

劉指他見過曾所講的「uncle」，知道對方是一名警司，因此他相信曾的說話。他承認協助處理死者的屍體，並有份購買沙、水泥及木板等物資製石棺。

劉稱他於案發翌日到新加坡參加跳舞比賽，因早已買了機票，而且他熱愛跳舞，他說：「嗰陣我覺得唔離開自己會黐線，呢個世界除咗屋企人之外，跳舞就係唯一令我有溫暖有安全感嘅嘢」。他指他由新加坡返港後，便需即刻返回單位處理屍體，因為曾祥欣威脅「搞佢屋企人」，「佢知我屋企人住邊，佢話佢一個電話就會有人上去做嘢」。然而，最後他們處理不了屍體，屍臭味令他六神無主，因此他提議潛逃台灣，但他強調自己並非因殺了死者而畏罪潛逃，他說：「如果報警我會死，搞唔掂又會死，我唔想被人當咗我係殺人犯」。