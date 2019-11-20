修例風波：催淚彈致二噁英中毒？　陳肇始稱文獻未見個案

因修訂《逃犯條例》所引發的示威浪潮已持續5個多月，警方曾於多區施放催淚彈，惹來市民關注催淚彈對環境以至健康的影響。食物及衞生局局長陳肇始今(20日)在立法會回應議員質詢時表示，翻查文獻後未發現有資料顯示催淚彈會引致二噁英中毒個案。

醫學界議員陳沛然直言，他作為醫生亦不知如何處理催淚氣體，而伊利沙伯醫院的醫生及護士亦不懂如何清洗冷氣系統，亦不知道使用漂白水清潔會產生化學反應，強調知悉催淚彈的化學成分有助處理問題。

議員黃碧雲批評，食衞局並非從屬於保安局，不能夠因保安局稱催淚彈安全便認為安全，勿「人講你就信」，不滿食衞局未有作化驗，直言陳肇始作為食衞局局長沒有理由不保護市民的健康及環境。

議員何啟明指如果沒有示威者的燃燒彈傷人，又何來有催淚彈，他關注中大和理大實驗室都有化學品遺失，當中有些化學品含劇毒，詢問政府會否有方法教導市民自救。議員陳凱欣認為，除了催淚彈之外，焚燒塑膠產生的二噁英程度可能更高，政府要清楚地讓市民知道情況而不是單單呼籲市民用肥皂水清潔家居，政府可派人到學校量度二噁英濃度，衡量是否適合復課，讓家長感覺安全。

陳肇始稱食衞局已跟教育局聯絡，給予學校指引，內容包括清潔方法和人體接觸催淚彈後可能出現的徵狀。陳又指，衞生署及香港中毒諮詢中心都有翻查醫學文獻及科學研究，以理解一般催淚彈的成分，當中未有發現催淚彈會引致二噁英中毒個案，而醫管局處理曾接觸催淚彈求醫個案，一般可於短暫下徴狀消失，大部分毋須入院。

她續指，警方稱催淚彈燃燒時間短，所產生的山埃能夠在空氣中快速消散，而過往施放催淚彈的地方多在街道等開放地方，而環境局的專家亦確認焚燒垃圾為二噁英產生來源，認為焚燒雜物、使用汽油彈都會釋出二噁英。她又稱，催淚彈主要為粒子，擴散範圍有限，環境局亦認為對空氣質素沒有明顯影響。