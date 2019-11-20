團體上年度接211宗懷疑虐兒案　29%是母施虐

防止虐待兒童會今午(20日)舉行年度記者會，公布於2018/19年度接獲1244宗熱線舉報及諮詢，當中有211宗(17%)屬懷疑虐兒個案，屬身體虐待的比率佔最高，達53%，其次為多種虐待(14%)及心理虐待(13%)。211宗個案共涉246名兒童，近70%人介乎3至11歲，個案的懷疑施虐者主要為家庭成員，包括母親(29%)、父親(21%)、祖母(5%)等。

該會續指，在社會教育制度競爭激烈的環境下，父母對子女學業有過高期望，容易造成親子衝突。兒童受虐會影響身心發展，甚至帶來嚴重後果，建議家長多關心子女，協助子女處理情緒、壓力及適應新環境；家長同時應留意個人情緒，尋求紓緩壓力方法，勿以體罰管教子女。

單親媽媽加加育有兩名分別13歲及3歲的女兒，她曾與前夫離異，後來因前夫懇求而復合，懷上細女，但懷孕期間加加母女多次遭前夫打罵，她攜長女返娘家及入住庇護中心「避難」，又向社工求助，後來因前夫稱：「做呢啲(打罵)都係愛你哋。」令加加堅決離婚，成為單親媽媽，亦明白大人的相處也會影響子女成長。