土地共享計劃明年初啟動　料最快4年變熟地建屋

土地共享先導計劃敲定於明年年初接受申請，預計最快可於接獲申請後約4至6年後帶來土地供應。發展局今(20日)公布計劃的參考流程時間表，建議相關申請先須在半年內完成審批及批出原則性支持的程序，其後預計於2年半至3年內完成法定規劃程序及補地價，最後於1至2年半內將土地平整為「熟地」，以供建屋。

政府早於去年開始提出有關先導計劃時惹來社會爭議，拖足一年後在今年施政報告重提計劃及釋出細節。發展局指出，了解公眾對公私營合作增加房屋土地供選項有所顧慮，為了加強公眾信心，建議成立由公務員團隊組成的中央小組外，再成立由非官方人士組成的專責顧問小組。前者負責經諮詢相關政策局及部門後為申請作出審核，後者則負責就已批的申請向政府提供意見，其後再由行政長官會同行政會議批出原則性支持，再啟動法定程序如向城規會更改土地用途及刊憲等，最後修訂契約及補地價，進入平整土地作建屋的工序。

計劃要求遞交申請的發展商在整合本身土地業權後提交建議書，如交代如何規劃基建發展等增加土地地積比，獲得新增樓面面積等。發展局規定新增樓面面積當中最少70%撥作政府屬意的公營房屋或「首置」用途，土地擁有人為此要交出部分土地予政府發展該等房屋，而餘下土地可保留作私營房屋發展。

今次發展局特別解釋涉及非住宅用途用地的申請處理方法，指當申請所涉的用地坐落於非住宅用途地帶，如「綠化帶」、「政府、機構或社區」及「道路」等。由於相關用地本身沒有任何由政府指明可作住宅用途的可建總樓面面積，於是在決定新增樓面面積時就只能依靠申請建議書及最終獲城規會批准的總樓面面積作實。

舉例一幅面積2000平方米的農業用地，本身作住宅用途的可建總樓面面積及地積比率為零，但經申請建議及城規會批准後，獲改變為「住宅」用地及獲批地積比率為3。當地積比率乘以用地面積，即新增總樓面面積為6000平方米，其中70%撥建公營房屋，料可提供約840個50平方米的單位。