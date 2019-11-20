修例風波：百名港生申請轉讀台大　免學費至明年1月

因應香港反修例風波延燒至大專院校，台灣的教育部上周四（14日）啟動「重大災害地區學生升學優待辦法」，協助在港台生回台就讀。據台灣大學最新統計，目前已收到517名來自香港各大學的學生申請轉校。該校副校長周家蓓受訪時則表示，申請人中有100人是香港學生，他們將以旁聽方式到台大上堂，直至明年1月初。

周家蓓稱，因應香港學生的情況特殊，系所主管在審查學生的申請時，可能會多一些國際形勢上的考慮。針對在香港各大學就讀的香港或其他國籍學生，周家蓓表示這學期已來不及轉校，因此台大歡迎這些學生先來台大擔任訪問生，不會收取任何學費和雜費，如學生有住宿需求的話，將收取住宿費及600元新台幣（約160港元）的網絡費，除此便沒有其他費用。目前台大每年約有100多名訪問生。

周家蓓又表示，如香港學生要轉到台大就讀，該校會擬定一個國際學生的轉學機制，數量會比一般國際學生多。她稱，等11月訪問生人數確定之後，便可以推算出台大在下學期可以接收多少名額的香港國際轉校生。

至於台大目前在香港的12名交換生和訪問生，該校日前已積極游說學生盡快返台。另下學期原本有5名台生即將赴港交換，校方會再視情況跟學生商量，如果學生主動想放棄，學校也會協助。

除學生外，據報有香港大學教授也表示希望赴台執教鞭。一名港教授主動聯絡台灣清華大學了解赴台教書事宜，兩名港教授則向台灣中山大學申請教職，據指已通過初審，最快明年2月新學期授課。更有報道指，有在香港及美國的教授主動向台灣的大學捐款，向打算赴台就讀但因經濟所限的香港學生伸出援手。