中大生逃出理大涉攜汽油彈被控　浸大交換生被拒保釋

本周一(18日)油尖旺區爆發激烈衝突，多人被捕，其中2名分別就讀中大及浸大的男學生，均因攜有汽油彈被捕，其中中大生被控管有攻擊性武器，哈薩克斯坦籍浸大交換生則被控管有攻擊性武器並意圖作非法用途使用，兩案均於今日(20日)在九龍城法院提堂。

2名被告暫時毋須答辯，被告的保釋申請均被拒絕，裁判官把中大生案押後至明年1月29日，浸大生案則押後至明年1月15日再訊，等候警方進一步調查及索取法律意見，同時翻查閉路電視錄影片段，及檢驗相關證物。

23歲被告張展銘，就讀於中文大學，被控於本月18日，在紅磡暢運道一個巴士站外管有攻擊性武器，即汽油彈。據了解，被告當日在理大正門跑出，期間被截獲。辯方庭上投訴，被告在被捕過程中，曾被警員掌摑，以及被迫跪在紅館對開的碎石上，維持超過10分鐘。

19歲被告Nukpi Abilkaiyr，哈薩克斯坦籍，為浸會大學交換生。他被控於同日在油麻地彌敦道與佐敦道交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個汽油彈，意圖將其用作非法用途使用。

據悉，當日凌晨2時許，被告被發現一手疑拿着汽油彈，一手提着打火機。哈薩克斯坦籍領事館今有派員到庭，並向法庭申請以5000港元作人事擔保，讓被告保釋，但最後被拒絕。