修例風波：警闖私人地執法惹疑　保安局強調有權

過去5個多月的反修例衝突中，警方曾進入私人屋苑及私人土地執法，居民質疑警權問題。保安局局長李家超今午(20日)在立法會上表示，香港任何一處均受法例規管，根據《警隊條例》如任何警員有理由相信需要逮捕的人，進入或置身於商場或私人屋苑等地方，居住或管理的人員須容許警員自由進出該處，以便搜查，並指是分內職責，不存在警方須事先取得任何人的批准。

議員吳永嘉關注，若私人地方發生嚴重案件，管理處人員未有報警，警方是否有權入內，若警員遇上住客刁難又如何應付。議員鄺俊宇提到近日中文大學和理工大學衝突中，警員在校園內放催淚彈，影響嚴重，事後會否修補和道歉。

李家超解釋，警員職責的一部分是採取需要的行動維持安寧防止罪案、保護財產免受刑事傷害，又指有廣泛的法定職責，如任何人妨礙警員執行職務，或會干犯《警隊條例》中襲擊、抗拒或故意阻撓在執行正當職務的警員，一經定罪最高可判監禁2年。

李家超又提到截至上周四(14日)，警方在多次相關行動中使用6900發催淚彈、2700發橡膠子彈、590發布袋彈和790發海綿彈。針對違法行為，警方作出拘捕是合法、合理和有需要，警方使用武力時亦有嚴格指引，需要時才使用適當武力。