議員倡放寬規格速建過渡屋　陳帆指屬短期供應勿糾纏

香港土地房屋供應短缺，政府銳意增加過渡性房屋項目，有立法會議員關注過渡性房屋的規格，認為政府應檢討規格，以免難為有心推動過渡性房屋項目的團體。

議員陳振英表示，有業界反映建設過渡性房屋規格過高，與永久性房屋標準類似，例如要設有升降機、窗門要大、通風及採光有一定標準等，導致過渡性房屋價格上升，落成時間有所推遲。他認為作為過渡性的房屋規格可以降低，只要符合基本結構和消防安全便可，料市民能夠接受，又認為單位的窗門大小與屋宇安全及衞生關係不大，冀政府檢討規格，否則只會難為有心幫忙解決房屋問題的民間團體。

提出口頭質詢的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府由當初認為過渡性房屋無需要，到近年發現有必要並決定資助民間團體，已是一個進步，惟認為政府以6000個單位作目標，卻未能掌握能否在3年內完成，直言問題嚴重，政府應負起建屋責任而非靠民間團體。

運輸及房屋局局長陳帆表示，長遠房屋策略已考慮到居於不適切居所的需求，而過渡性房屋只是因應實際情況，於短時間內增加供應以時間換取空間，所以有關的數量及供應並不穩定，不同時間有所變化，故不宜納入未來十年房屋供應目標。陳強調，此為過渡性安排，過渡性房屋消失之日，便是香港解決長遠房屋供應之時，希望勿纏繞過渡房屋問題上。