修例風波：憂美推行法案損香港地位　議員促政府加強對外游說

美國國會眾議院及參議院先後通過《香港人權與民主法案》。立法會金融服務界議員張華峰今(20日)在立法會提出質詢，關注有商界人士憂慮，法案一旦落實，勢必影響香港和美國之間的交往、促使美國政府檢討給予香港的特殊待遇，以及動搖香港的外貿關係及國際金融中心地位。他亦指，有搞事分子到美國一方面指摘中央政府，一方面又破壞香港，口講自由但打壓意見不同的人，港府應檢討和加強對外國的游說策略，令國外人士不要只聽單方面的聲音。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，《基本法》展示香港特別行政區已保障港人的公民權利，因此反對外國國會以任何方式干預香港內務。他續稱，港府多次派員訪美交流，向美國解說香港實況，澄清誤解，展示港府立場。

議員張國鈞表示，早前有美國國會議員訪港，可惜議員看到的情況和香港市民不同，議員看不到暴徒投擲汽油彈和「私了」的畫面。邱回應指，香港社會開放，有眾多外媒報道情況，不過一些外國機構有固有的政治取態，因應自己的政治立場聽取意見，政府對這些機構的游說比較困難，但盡量會讓機構對香港有比較全面的認識。

邱又重申，香港和美國關係密切，他認為美國國會通過涉港法案，既無必要，也會損害雙方關係，更影響國際投資者對香港的信心。