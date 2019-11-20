修例風波：馬鞍山遭焚中年漢仍昏迷　妻斥施襲者無人性

日前在馬鞍山發生中年男子李先生被人淋潑液體並點火焚燒，其妻子表示丈夫已做了2次植皮手術，目前仍陷昏迷。李太狠批施襲者無人性，勸喻暴力示威者盡快收手不要再害人，又呼籲案件目擊者向警方提供資料，將焚燒她丈夫的兇徒繩之於法。

李太表示，丈夫於上周六(16日)做了5至6小時的植皮手術，「做咗雙手，原本要做埋肚，但醫生發現佢個肺唔正常，所以停咗」，及後丈夫於前日(18日)再做3至4小時腹部植皮手術，由於移植用的皮膚有屍皮及自身皮膚，醫生需觀察有否出現排斥才能決定下一步如何治療。病人有50%皮膚燒傷，目前在深切治療部留醫，昏迷不醒。

李太又指，丈夫為人正直並且愛國愛港，偶然看到有示威者破壞亦會「呻」兩句，但他們家裏少談政治，由於丈夫去年曾輕微中風，事發當日他是前往醫院覆診，但因港鐵馬鞍山站看見有人破壞設施並出手阻止，但結果遭到報復，「我話塞車，叫佢(李先生)早啲出門，我返工都搭咗兩三個鐘車，返到公司無耐，阿女WhatsApp我無睇到，阿女再打嚟話爸爸畀人淋火水，跟住放火燒，快啲睇片啦」。李太哽咽落淚地說，至今仍接受不到丈夫受襲一事：「無諗過啲人咁無人性，喺度爭執，大家無仇無怨，點解要潑火水落人地身上，燒到咁樣。」但李太稱，即使丈夫因為事件受傷，但她仍支持丈夫當日的決定。

李太坦言，事發後她每日只是睡一兩個小時，醒了再難入睡，而且亦沒有胃口進食，但為免暈倒只好勉強小食多餐。她稱，事發後她和子女出街都要戴口罩和墨鏡遮掩面容，擔心被人起底和有危險，亦都害怕出門，「平時出街唔會有班人衝埋嚟打人，依家行多陣都心驚驚」。她勸喻示威者早日收手，「唔好再害人」。

李太又指，丈夫是在香港出世，而她和李先生結婚後才由內地來港，結婚30年感情一直很好，他們育有1女2子，全部已成家立室，家裏經濟靠他們兩夫妻打工維持。丈夫在地盤駕駛挖泥車，原本月入2至3萬港元，但反修例風波發生後開工不足，收入減至1萬多港元，而她則從事物業管理，收入萬餘港元，因此兩夫妻要盡量節省開支；而在丈夫受傷後，李太的公司安排其放有薪假，直至12月。她亦感謝事發後有多名善心人主動捐款支持其一家。