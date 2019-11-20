3男子以三合會成員身份行事罪成　分囚5至9個月

3名男子涉嫌藉去年元朗天后寶誕巡遊借機作黑幫「晒馬」，遭臥底警舉報，同被控一項以三合會社團成員的身份行事罪，他們否認控罪，案件今(20日)在九龍城法院裁決。3名被告依次是江X嶸、羅X韓及林X漢，均被裁定罪成，分別判監7個月、9個月及5個月。

3人被控去年8月5日在香港以三合會成員身份行事。裁判官指3名被告事前已有共同協議，要令和勝和在天后誕巡遊中展示堂口實力，即使案中不涉打鬥暴力等非法活動，但天后誕有公眾人士聚集圍觀，三合會在人多情況下易生事端，法庭不能姑息，必須嚴懲以保障社會安寧。

裁判官裁決指，控方傳召的臥底警員誠實可靠，法庭全盤接納他的證供，認為其證供足以反映3名被告當時的對話。

裁判官認為3名被告均有共同目的，意圖藉天后誕巡遊活動「晒馬」，3人在案中各司其職，遂裁定罪成。官指3人在案中擔當不同角色，例如次被告羅X韓是案中的中心人物，他指示兄弟向外宣稱屬於其分支；第三被告林X漢當日先在樂富點人數，召集兄弟入元朗支持羅；首被告江X嶸在元朗的酒樓派發可以識別他們堂口的T恤。

辯方求情指天后誕是每年盛典，當日巡遊獲警方批准，本案不涉暴力，公眾未有受到威嚇及壓力，本案屬同類案中性質最輕微的。辯方透露3名被告過往案底與本案不類同，羅X韓曾因接贓囚4年，其兩名子女正在英國讀大學。

裁判官同意本案有異於一般勒索、賣翻版光碟或經營色情場所等黑幫活動，羅X韓有權支配他人行事，在案中角色最為重要，林X漢明顯是「兵卒」，江X嶸的角色則介乎另外兩名被告之間，最終江被判監7個月，羅判監9個月，林判監5個月。辯方替3人申請保釋候上訴，裁判官拒絕，3人需即時服刑。