涉油尖旺示威衝突　15男女被控暴動罪准保再訊

周一(18日)油尖旺一帶發生示威衝突，多名人士被捕。其中12男3女被捕，案件今(20日)在觀塘法院提訊，他們同被控一項暴動罪。

12名男被告分別是周耀天、鍾永祥、鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、蘇浩然、孫嘉豪、鄧建歡、曾紹鵬、黃康瑜、16歲甄姓被告及李子聰，另3名女被告則是翁芷茵、黃子悅及王汶珊。除16歲被告外，其餘被告年齡由18至45歲，而各被告分別報稱是學生、從事金融行業、銀行職員、地盤工、水手及調酒師等。

15被告被指於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參加暴動。其中周耀天及鄧建歡入院而未能出庭，2人案件押後至本月26日待出院應訊。其餘13名被告則毋須答辯，案件押後至明年3月5日再訊，13被告並均獲准保釋，但須遵守宵禁及禁足令等條件。

控方指本案涉及213名被告，今分別在不同法院提訊，警方需時索閱彌敦道所有閉路電視片段、檢驗不同被告的手機、檢驗檢獲的17個汽油彈及4個載有懷疑腐蝕性液體的的氣球。據悉，當晚在1小時左右，有250個汽油彈被投擲出來。