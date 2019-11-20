政Whats噏：陳恒鑌唔怕被指自打嘴巴　反斥政府無神經

香港人多車多，塞車問題長期出現，令到政府提出三隧分流計劃分流過海車龍，但最終一石激起千重浪，政府跪完再跪要撤回，一切維持原狀。不過，近期塞車問題又再加劇，全因示威堵路，搞到其中一條過海隧道封閉，近日就有建制派建議改善方案，唔怕被指自打嘴巴，反而認為政府無神經，塞足咁多日都唔做嘢囉。

三隧分流喺今年3月正式玩完，政府當時建議將紅隧、東隧加價，再降西隧收費嚟達到分流效果，不過當時泛民同建制都唔收貨，不滿收費加幅過大，擔心會造成「三隧齊塞」。由於政府數過得唔到足夠立法會議員支持，所以決定自行撤回方案，加埋年初提出相關嘅無約束力議案同樣撤回收場，政府夾埋就呢個議題兩次跪低，隧道收費同塞車問題似乎變咗禁忌，少掂為妙。

不過，近期因為堵路同示威問題，令到多條主要幹道未能有效運作，好似吐露港公路、紅隧等，唔少市民都親身感受過塞車之苦。立法會議員陳恒鑌喺早排向政府提出，暫緩收取各條隧道收費，因為主要幹道被堵，鐵路又無法正常運作，希望政府用特事特辦方式囉！佢嘅訴求去到今日(20日)仍未爭取到，就拉埋黨友議員蔣麗芸提出同樣要求，更點名希望政府盡快搶修停止運作多時嘅紅隧，甚至希望未搞全面維修收費亭就已經要通車，再免費畀汽車通過一段時間。

陳恒鑌話從來未試過行西隧都要塞成粒鐘，但隧道費依然咁貴，認為所有隧道都唔好收費，以免每逢過收費亭前都要塞車，最起碼政府都應該要免收紅隧費用，疏導番現時過海嘅車龍。咁唔怕出現番當初反對三隧分流時嘅理據、「三隧齊塞」嘅情況，而被反指自打嘴巴咩？佢就話現時反正都塞死，乜嘢方法都要試下，加上情況已經同政府提出三隧分流時好唔同，而且佢一直都主張全部隧道都免費喇！

佢更大彈，現時塞車問題已經出現咗成個星期，但政府毫無對策無反應，儼如無神經政府，直言對政府表現好鬼失望囉！運輸及房屋局局長陳帆年初先因隧道收費同分流問題撞板，唔知今次仲有冇勇氣去處理呢個意見呢？